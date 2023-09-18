Новые дороги построят в Бескудниковском районе Москвы по программе реновации

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Несколько новых дорог построят в Бескудниковском районе на севере Москвы в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

"Эксперты Мосгосэкспертизы одобрили строительство дорог в Бескудниковском районе на севере Москвы. Участок строительства ограничен Дмитровским и Коровинским шоссе, а также Бескудниковским бульваром. Согласно проекту, строительные мероприятия будут реализованы в два этапа", – говорится в материале

По словам исполняющей обязанности председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в жилой части появятся проезды № 7964 и № 7965, по которым в будущем будет организовано двухстороннее движение автомобилей и другого городского транспорта. Также специалисты построят разворотную площадку, тротуары и парковочные карманы, добавила она.

Яковлева отметила, что в рамках проекта планируется заменить и переделать инженерные коммуникации, обновить уличное освещение и установить канализацию для дождевых вод.

Уточняется, что в период строительных работ движение транспорта на близлежащих улицах будет ограничено до 40 километров в час. Также там обустроят отгоны и разделительные барьеры, деревянные настилы для пешеходов, установят временные дорожные знаки и нанесут временную разметку на асфальт.

Ранее исполняющий обязанности заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что за прошедшие 12 лет в Москве построили свыше 1 240 километров дорог, порядка 360 мостов, тоннелей и эстакад и более 290 пешеходных переходов.

По его словам, с начала 2023 года специалисты также завершили строительство 96 километров дорог, 48 искусственных сооружений и четырех пешеходных переходов. Вице-мэр предположил, что дорожно-транспортная система Москвы к 2025 году увеличится более чем на 1 500 километров дорог.



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