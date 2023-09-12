12 сентября, 14:45Город
Протяженность дорог в Москве выросла более чем на 20% за 12 лет
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
За прошедшие 12 лет в Москве построили свыше 1 240 километров дорог, порядка 360 мостов, тоннелей и эстакад и более 290 пешеходных переходов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"Активное дорожное строительство позволяет улучшить транспортную ситуацию в столице, а также стимулировать развитие городских территорий. С 2011 года протяженность всех московских дорог выросла более чем на 20%", – поделился Бочкарев.
По его словам, с начала 2023 года специалисты завершили строительство 96 километров дорог, 48 искусственных сооружений и четырех пешеходных переходов. Вице-мэр предположил, что дорожно-транспортная система Москвы к 2025 году увеличится более чем на 1 500 километров дорог.
Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали Новокутузовский тоннельный комплекс на западе столицы. Масштабное обновление там стартовало полтора года назад.
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