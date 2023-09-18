Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога не будет работать днем 18 сентября. Там пройдут учения по отработке действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба канатной дороги.

В сообщении уточнили, что учебная операция организована департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Она пройдет до 15:00 по московскому времени, штатная работа дороги будет возобновлена с 16:00.

"И хотя какие-либо внештатные ситуации на канатной дороге в принципе исключены, спасатели должны быть готовы оказать помощь в любой момент", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях поучаствуют аварийно-спасательные подразделения. Во время них прежде всего отрабатываются навыки взаимодействия между собой различных служб, их координация.

Ранее первоклассников пригласили бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге в День знаний. Кроме того, юным пассажирам разрешили взять с собой одного из родителей.

До этого стоимость проезда на Московской канатной дороге стала дешевле на 20% при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) в летний период. Скидка распространялась на все категории билетов, однако она не суммировалась с другими акциями канатной дороги.

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