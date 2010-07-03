"Дом-2" может начать съемки на новой площадке в ТиНАО с апреля

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Съемки шоу "Дом-2" на новой площадке в ТиНАО могут начаться в апреле 2020 года, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам главы ведомства, сейчас на новой территории строятся новые корпуса, которые находятся в разной степени готовности, передает ТАСС. В январе новые объекты должны достроить, а в феврале и марте ожидаются переезд и монтаж систем.

Съемочная площадка "Дома-2" под названием "Поляна" находилась около поселка Летова Роща в ТиНАО. Сейчас там планируют строить дорогу из Саларьева в Марьино, в связи с чем участок изъяли.

Городские власти выделили компании новый участок для съемок рядом с прежним. Жидкин отмечал, что площадь павильонов шоу после переезда увеличится на 60%. Корпуса займут около трех этажей, они будут более просторными. Переезд должен состояться в конце 2019 года.