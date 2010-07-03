Площадь павильонов шоу "Дом-2" увеличится на 60% после переезда

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Площадь павильонов телевизионного шоу "Дом-2" в ТиНАО увеличится на 60% и составит четыре тысячи квадратных метров после переезда на новый участок, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, сейчас на новом месте готовят площадку и прокладывают инженерные сети.

Корпуса займут около трех этажей, они будут более просторными. Уже в 2019 году участники телепроекта переедут на новую площадку.

Ранее участок шоу "Дом-2" изъяли в связи со строительством дороги Марьино – Саларьево. Собственнику земли предложили на выбор несколько компенсационных участков.

Старая съемочная площадка "Дом-2" под названием "Поляна" располагалась у поселка Летова Роща в ТиНАО.

