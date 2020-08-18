Москвичи выберут туристические маршруты для осенних прогулок по городу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителям Москвы предлагают выбрать туристические маршруты для осенней экскурсионной программы. Сделать свой выбор можно на портале "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Выбрать можно будет из лучших маршрутов столичного конкурса "Стань гидом своего района", который проводил департамент культурного наследия. Экскурсии разрабатывали как профессионалы, так и экскурсоводы-любители.
"Конкурс проходил с февраля по июнь, по его итогам было отобрано 35 уникальных экскурсионных маршрутов. Они превзошли все наши ожидания. Авторы подготовили абсолютно разные и очень увлекательные прогулки по районам, в которых живут сейчас или родились и провели детство", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В списке маршрутов есть велопрогулки по районам Академическому и Черемушки, пешие маршруты "Преображенка вчера и сегодня" (район Преображенское), "Знаменитые дачи и усадьбы Переделкина" (поселение Внуковское) и "От Пожарского до наших дней. Прогулка сквозь века" (Южное Медведково и Свиблово) и даже квесты, например в Ярославском районе – "Ярославка. Путем паломников".
Отмечается, что проголосовать можно будет за один или два варианта.
Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в рамках которого москвичам предложили выбрать любимые городские парки. В списке присутствуют парки "Москорецкий", "Останкино", "Измайлово", "Кусково" и другие. Всего 24 парка.
"Это наш город": голосование по проекту "Музеи – детям" запустили в "Активном гражданине"
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