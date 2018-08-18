Более тысячи пар поженятся в Москве в "день трех восьмерок"

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Свыше тысячи свадеб ожидается в Москве в так называемый "день трех восьмерок" 18 августа 2018 года, рассказали в столичном управлении ЗАГС.

По словам сотрудников ЗАГСа, в конце лета в столице ожидаются две волны свадеб – 18 и 28 августа – так как многие пары мечтают привязать торжество к красивой дате с повторяющими цифрами.

"Магия цифры восемь, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью", – приводит РИА Новости слова начальника столичного управления ЗАГС Ирины Муравьевой.

По ее мнению, зачастую именно положительный настрой является ключом к долгой и счастливой семейной жизни.

Ранее отмечалось, что число желающих связать себя узами брака 18 августа превысило прошлогодние показатели "дня трех семерок".

18 августа также пройдет свадьба главы МИДа Австрии Карин Кнайсль. На торжество австрийский министр пригласила Владимира Путина, что вызвало неоднозначную реакцию в Европарламенте.