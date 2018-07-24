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Общество

24 июля, 07:46

Более тысячи московских пар сыграют свадьбу в день "трех восьмерок"

общество

Фото: Агентство "Москва"

Более тысячи московских пар поженятся в день "трех восьмерок" 18.08.2018. В этом году столичные загсы приняли 1179 заявлений на регистрацию брака в этот день.

Как рассказала порталу мэра и правительства Москвы начальник Управления ЗАГС столицы Ирина Муравьева, привязать день свадьбы к красивой дате – естественное желание молодоженов. Магия цифры "8", которая олицетворяет гармонию и бесконечность, придает парам дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью.

Число желающих связать себя узами брака в красивую дату превысило прошлогодние показатели. По данным столичного ЗАГС, в день трех семерок (07.07.2017) брак заключили 1040 пар.

Ранее сообщалось, что регистрировать браки могут разрешить нотариусам. Предложение изучают сейчас сенаторы.

Речь идет главным образом о выездных регистрациях, когда молодожены хотят заключить брак в историческом месте или в особенно романтичной обстановке. Однако в федеральных законах этот вопрос не урегулирован.

Кроме того, некоторые пары хотят стать семьей в определенную дату. К примеру, когда начинается запись на 14 февраля, около отделов ЗАГС собираются очереди из сотен пар, желающих оформить отношения именно в этот день.

Тем временем, в России за последний год в полтора раза увеличилось количество брачных договоров. Современные молодожены думают не только о счастливой семейной жизни, но и возможном развода без судебный конфликтов. Эксперты утверждают, эта тенденция связана прежде всего с повышением правовой грамотности населения.

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