Бочкарев: продолжается проектирование станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время идет создание проектной документации участка продления синей ветки столичного метро в район Гольяново. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Трассировка участка продления Арбатско-Покровской линии утверждена дирекцией строящегося метрополитена ГУП "Московский метрополитен", перегонные тоннели пройдут от станции "Щелковская" под улицами Уральской и Уссурийской на глубине от 10 до 23 метров", – отметил заммэра.

Он уточнил, что участок от "Щелковской" до "Гольянова" составит 2,6 километра, а сама новая станция будет проходить через пересечение Уссурийской и Сахалинской улиц.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов отметил, что будет создано два вестибюля и выходы на улицу на обе стороны. Также в рамках проекта территорию вокруг станции собираются благоустроить.

Кравцов заявил, что в настоящий момент выполняются действия, которые нужны для продолжения работ по проектированию. Начало подготовки территории к строительству запланировано на конец 2022 года.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к благоустройству территории возле вестибюля строящейся станции "Рижская" БКЛ метро.

По словам Бочкарева, на благоустраиваемую территорию вернется историческая функция городского сквера, расположенного напротив Рижского вокзала. Он отметил, что на Рижской площади высадят цветники, деревья и кустарники, оборудуют места для отдыха.