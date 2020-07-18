Москва занимает 36 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Число новых случаев коронавирусной инфекции в Москве составляет 4,56 на 100 тысяч человек, исходит из данных Росстата.
Таким образом, столица занимает 36 место среди субъектов России по приросту заболевших COVID-19.
За последние сутки в РФ зафиксировали 6 234 новых случая коронавирусной инфекции. Общая численность заболевших COVID-19 в России составила 765 437 человек. 546 863 пациента выздоровели от коронавируса, 12 247 – скончались.
В Москве за минувшие 24 часа от COVID-19 излечились 543 пациента. Таким образом, общая численность выздоровевших составила 170 180 человек.
Кроме того, за последние сутки 14 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в Москве. Всего от COVID-19 в столице умерли 4 285 пациентов.
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