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Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира наряду с крупнейшими мегаполисами. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства в рамках Московского урбанистического форума.
"Москва наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем, вошла в пятерку самых освещенных городов мира. Количество осветительных приборов на территории города увеличилось с 397 тысяч в 2010 году до 585 тысяч в 2018 году", – говорится в материалах ведомства, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что к октябрю на московских улицах станет светлее: в округах столицы установят более 18 тысяч фонарных столбов и светильников.
Больше всего подсветят территории юга, юго-запада и юго-востока столицы. В каждом из этих районов установят больше двух с половиной тысяч элементов освещения. Еще около двух тысяч опор освещения установят в северо-восточном и восточном округах. Все дополнительные элементы освещения планируют установить во дворах жилых домов и у образовательных учреждений.
Сейчас в городе установлено 430 тысяч опор освещения и 555 тысяч светильников, что позволяет увидеть Москву даже из космоса. Каждый год в городе устанавливают несколько тысяч новых фонарей. Установка дополнительного освещения во дворах домов, в скверах, зонах отдыха, на парковках, у детских садов и вдоль проезжей части выполнялась в рамках программы "Безопасный город".
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