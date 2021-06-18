Мировые судьи Москвы временно пускают только привитых от COVID-19 граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве попасть на прием к мировым судьям временно смогут только привитые от коронавируса граждане, а также те, у кого есть справка о наличии антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

"Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, временно ограничен, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в столичных больницах плановую помощь будут оказывать только пациентам, вакцинированным от COVID-19.

Перед госпитализацией будут проверять наличие прививки. При этом экстренная помощь будет оказываться всем без исключения. Кроме того, это не коснется больных с онкологией или заболеваниями крови.