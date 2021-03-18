Москва онлайн покажет экскурсию по "Яйцу Сокола"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве много интересных и причудливых не только старинных, но и современных зданий. Например, в районе метро "Сокол" взоры прохожих приковывает к себе круглое стеклянное сооружение, напоминающее яйцо. Не все знают, что в футуристическом здании расположен Центральный диспетчерский пункт управления движением. 19 марта специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по "Яйцу Сокола". Вы узнаете историю здания, под какие задачи оно строилось, как менялась концепция и какие функции выполняет сегодня.

Необычная стеклянная постройка возведена в 2008–2015 годах. Авторами проекта стали архитекторы Николай Шумаков и Наталья Шурыгина.

Внутри одного из помещений расположена огромная видеостена. Специалисты круглосуточно наблюдают за тем, что происходит в Алабяно-Балтийском, Волоколамском, Ленинградском, Михалковском, Винчестерном, Ходынском тоннелях, а также на объектах Северо-Западной хорды, мостах и эстакадах.

Смотрите прямую трансляцию 19 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.