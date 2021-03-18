Бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:34

Москва онлайн покажет экскурсию по "Яйцу Сокола"

город Москва онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве много интересных и причудливых не только старинных, но и современных зданий. Например, в районе метро "Сокол" взоры прохожих приковывает к себе круглое стеклянное сооружение, напоминающее яйцо. Не все знают, что в футуристическом здании расположен Центральный диспетчерский пункт управления движением. 19 марта специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по "Яйцу Сокола". Вы узнаете историю здания, под какие задачи оно строилось, как менялась концепция и какие функции выполняет сегодня.

Необычная стеклянная постройка возведена в 2008–2015 годах. Авторами проекта стали архитекторы Николай Шумаков и Наталья Шурыгина.

Внутри одного из помещений расположена огромная видеостена. Специалисты круглосуточно наблюдают за тем, что происходит в Алабяно-Балтийском, Волоколамском, Ленинградском, Михалковском, Винчестерном, Ходынском тоннелях, а также на объектах Северо-Западной хорды, мостах и эстакадах.

Смотрите прямую трансляцию 19 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать