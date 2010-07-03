Столичных велосипедистов призвали не торопиться с открытием сезона

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Столичная Госавтоинспекция призвала велосипедистов не торопиться выезжать на улицы города. В ведомстве связали это с коротким световым днем и гололедицей на дорогах, сообщает РИА Новости.

Также Госавтоинспекция просит родителей юных велосипедистов позаботиться о безопасном передвижении детей, обучив их дисциплине поведения на улицах города.

По прогнозам синоптиков, гололедица в столичном регионе сохранится до конца рабочей недели из-за разницы дневных и ночных температур.

Со вторника в город вернется облачная погода с осадками. В зависимости от времени суток будут идти дождь или снег.

Ранее сообщалось, что первый весенний велофестиваль пройдет в Москве 19 мая. Участники проедут по Садовому кольцу дважды – сначала утром на велогонке, а потом днем в заезде для всех желающих.

Для жителей Московской области 19 мая организуют бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках.