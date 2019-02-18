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11:57

Вечный огонь у стен Кремля пройдет профилактику

город общество

11:57

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Вечный огонь в Александровском саду у стен Московского Кремля пройдет профилактику перед Днем защитника Отечества 21 февраля, передает "Интерфакс".

В церемонии будут участвовать свидетель исторического зажжения Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в 1967 году – ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства Николай Морозов, руководство предприятия и почетные гости.

Торжественная профилактика газогорелочного устройства символа Вечного огня является работой повышенной сложности, к которой привлекаются лучшие специалисты газового хозяйства Москвы. "Мосгаз" занимается его обслуживанием с первого дня зажжения огня. Пламя мемориала нуждается в регулярном техосмотре. В период профилактики пламя перенесут на временную горелку специальным факелом.

К 23 февраля программу подготовили 13 столичных музеев. Концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции будут проходить с 20 по 24 февраля. По случаю праздника девять кинотеатров сети "Москино" бесплатно покажут 12 фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных актеров.

город общество

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