Вечный огонь у стен Кремля пройдет профилактику

Вечный огонь в Александровском саду у стен Московского Кремля пройдет профилактику перед Днем защитника Отечества 21 февраля, передает "Интерфакс".
В церемонии будут участвовать свидетель исторического зажжения Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в 1967 году – ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства Николай Морозов, руководство предприятия и почетные гости.
Торжественная профилактика газогорелочного устройства символа Вечного огня является работой повышенной сложности, к которой привлекаются лучшие специалисты газового хозяйства Москвы. "Мосгаз" занимается его обслуживанием с первого дня зажжения огня. Пламя мемориала нуждается в регулярном техосмотре. В период профилактики пламя перенесут на временную горелку специальным факелом.
К 23 февраля программу подготовили 13 столичных музеев. Концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции будут проходить с 20 по 24 февраля. По случаю праздника девять кинотеатров сети "Москино" бесплатно покажут 12 фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных актеров.
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