Свыше 34 млн "квадратов" фасадов домов восстановили в Москве за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

За последние 5 лет в столице восстановили свыше 34 миллионов "квадратов" фасадов жилых домов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города.

Отремонтированные фасады охватывают площадь, равную 212 Луврам. В пресс-службе указали, что это превращает Москву в музей под открытым небом. Специалисты обновили как исторические здания, так и обычные типовые дома.

"Ремонт фасада – один из важнейших этапов капитальных работ для любого жилого дома. Он отвечает не только за внешний вид здания, но и за комфорт жителей", – говорится в сообщении.

После капитального ремонта, продолжили в пресс-службе, фасад становится ярким и красивым, а также энергоэффективным. Вместе с тем специалисты сохранили историческую эстетику объектов, заключили в фонде.

Ранее стало известно, что сотрудники комплекса городского хозяйства обновили подъездные дороги к 15 зданиям по программе реновации. Дома расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах Москвы.

Более 30 исторических зданий отреставрировали в столице в 2023 году