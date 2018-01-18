Чайный и Ванный домики отреставрируют в Нескучном саду

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Летний (Чайный) домик царской семьи и Ванный домик в Парке Горького отреставрируют. Проект одобрила Главгосэкспертиза.
Чайный домик XVIII–XIX веков постройки находится на территории Нескучного сада: когда-то царская семья во главе с Николаем I устраивала там чаепития. Ванный домик располагается на берегу Екатерининского пруда. Оба объекта приспособят под современное использование.
На первом этаже Чайного домика появится аудитория под семинары, выставки, а на втором – малый зал и медиатека. В том числе там восстановят разрушенные участки стен, усилят фундамент, утеплят конструкции чердачного покрытия, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.
Планировку Ванного домика воссоздадут по чертежам первой трети XIX века. При этом будет учитываться планировка, сложившаяся при реставрации 1955 года. По завершении работ там будут проводиться временные благотворительные выставки. Выставочное помещение оснастят современным климатическим оборудованием, максимально подходящим для поддержания необходимого температурного режима. Оба домика будут использоваться только летом.
В январе после реставрации открылась белая ажурная беседка в Парке Горького недалеко от главного входа со стороны Пушкинской набережной. А 30 января откроется самый большой в Европе читальный зал № 3 в Российской государственной библиотеке (РГБ), где провели реставрацию интерьера.
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