Завершилась реставрация читального зала Российской государственной библиотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Российской государственной библиотеке (РГБ) закончена реставрация интерьера читального зала № 3 – самого большого в Европе. Обновленный зал откроется для посетителей 30 января.
"Мы не только восстановили исторический архитектурный облик зала, но и сделали его удобным для посетителей. Там появился бесплатный беспроводной интернет. Помимо этого, теперь каждый читатель может подключить собственный ноутбук или планшет к библиотечной компьютерной сети, получив таким образом доступ к электронному архиву библиотеки. Вне ее стен сделать это невозможно. Кроме того, 60 мест будут оборудованы компьютерами", – рассказали в пресс-службе РГБ, передает портал мэра и правительства Москвы.
Российская государственная библиотека была признана объектом культурного наследия регионального значения еще в 1987 году. Все реставрационные работы проходили под контролем специалистов Департамента культурного наследия города Москвы.
Реставрация зала началась в 2012 году. За это время поверхность стен выровняли и покрасили, отреставрировали лепнину на потолке, обновили мебель. Работы также коснулись оформления зала, его деревянных элементов из шпона и массива дуба, штучного дубового паркета, латунных люстр и декоративного панно.
Ранее сообщалось, что Российская государственная библиотека (РГБ) совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) откроет в центре Москвы новое культурное пространство для любителей книг.
Пространство площадью 800 квадратных метров расположится возле Кутафьей башни Кремля и Манежа. Там обустроят лекторий, кинозалы, а также залы для встречи с деятелями культуры. Также в новом культурном пространстве откроется книжный магазин.
Финансовые затраты РВИО на реализацию проекта составят свыше 30 миллионов рублей.
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