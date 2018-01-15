РГБ откроет в центре Москвы пространство для любителей книг

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Российская государственная библиотека (РГБ) совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) откроет в центре Москвы новое культурное пространство для любителей книг.

Пространство площадью 800 квадратных метров расположится возле Кутафьей башни Кремля и Манежа. Там обустроят лекторий, кинозалы, а также залы для встречи с деятелями культуры, сообщает пресс-служба РГБ.

Также в новом культурном пространстве откроется книжный магазин.

Как рассказал исполняющий обязанности генерального директора РГБ Владимир Гнездилов, финансовые затраты РВИО на реализацию проекта составят свыше 30 миллионов рублей.