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Москва 24

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Город

18 января, 09:35

Сервис "Окно в город" проведет видеотрансляцию крещенских купаний

город общество

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Прямые видеотрансляции крещенских купаний в Москве организуют с помощью сервиса "Окно в город".

"Сервис "Окно в город" проведет видеотрансляцию крещенских купаний. Для трансляции отобраны семь камер городской системы видеонаблюдения, с помощью которых можно будет посмотреть общие планы того, что происходит на семи площадках в шести округах, среди них: Терлецкие пруды, пруд Бекет, Строгинская пойма, Химкинское водохранилище, Воронцовский пруд, Дворцовый пруд, озеро Школьное", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее сообщалось, что в Москве подготовлено 59 мест для Крещенских купаний. все места оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Также для комфортного проведения обряда установлены обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Участников купаний обеспечат горячим питьем и местами для обогрева. На прилегающих территориях будут предусмотрены парковочные места для автомобилей.

18 и 19 января богослужения и праздничные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня (Богоявления), пройдут более чем в 400 храмах Москвы.

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