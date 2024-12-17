Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

День финансовой грамотности пройдет в рамках проекта "Зима в Москве". Его организует центр финансовой грамотности, который работает при столичном департаменте финансов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут в научно-познавательном центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" в субботу, 21 декабря, с 14:00 до 16:00. В программе – познавательные лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и кинолекторий, отметила министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"На площадке "Заповедного посольства" москвичи смогут оценить свой уровень финансовых знаний, поучаствовать в новогодних мероприятиях, погрузиться в виртуальную реальность и отработать навыки финансовой грамотности, посетить викторины и кинолекторий", – подчеркнула она.

Для ребят от 6 до 11 лет подготовлено интерактивное мероприятие "Новогодний финмульт". Также на мастер-классе "В Новый год с финансовой грамотностью: декорируем свинью-копилку" они создадут уникальный дизайн для копилки и смогут начать откладывать деньги на свою мечту с первого дня нового года.

В ходе занятий юные гости вместе с экспертами рассмотрят ключевые принципы разумного финансового поведения, а также познакомятся с увлекательными аспектами мира денег: как их получать, сберегать и разумно использовать.

Интерактивная игра "Бюджет Деда Мороза" позволит участникам почувствовать себя помощниками зимнего волшебника. Они помогут ему разобраться с предпраздничной суетой, составить бюджет, приобрести подарки и представить свои идеи в виде яркой презентации.

Игра "Письмо Деду Морозу" поможет научиться ставить финансовые цели. Специалисты объяснят детям, почему финансовое планирование важно для семейного и личного бюджета.

Для детей от 11 до 14 лет организаторы проведут тактильную игру "Угадай что. Новогодняя". Участникам предстоит проявить свою находчивость и воображение, а именно – угадать предмет, спрятанный в волшебном ящике, и придумать новогоднюю историю, связанную с финансами.

Помимо этого, для школьников состоится познавательное мероприятие "Как не попасться на маркетинговые уловки во время новогодних распродаж" и интеллектуальная игра "Новогодние финансы". В ходе мероприятия дети узнают, как совершать выгодные покупки во время праздников, и обсудят с экспертами вопросы управления личными финансами.

Родителей, бабушек и дедушек юных участников приглашают на лекторий "Оливье долгого хранения: планируем бюджет на новогодние праздники". Финансовый блогер, автор канала и учебника по финансовой грамотности Светлана Толкачева поделится советами о том, как противостоять новогоднему маркетингу, составить бюджет и избежать лишних трат.

На мастер-классе "Новогодняя аромамагия" жители столицы смогут создать свой уникальный новогодний аромат и придумать ему название. Эксперты расскажут о мире запахов, их влиянии на жизнь и предпочтениях, а также поделятся секретами выбора парфюма и его стоимости.

Кроме того, взрослых участников ждет квиз "Новогодние чудеса", на котором они обсудят праздничные фильмы, традиции и финансовые суеверия.

В рамках просветительского мероприятия состоится кинолекторий "Мнение эксперта: финансовая грамотность с персонажами новогодних фильмов". Специалист по кибербезопасности Илья Бичаров и эксперт столичного центра финансовой грамотности Максим Мургулец представят участникам отрывки из новогодних фильмов и обсудят финансовые аспекты поведения героев.

Также участники смогут оценить свои финансовые компетенции, пройдя интерактивный тест. Каждый получит персональные советы по дальнейшему обучению и материалы для изучения.

Зона VR-тренажеров позволит посетителям погрузиться в виртуальную реальность и пройти тематические сценарии. Они узнают, как банки оценивают кредитоспособность клиентов, какие товары можно обменять или вернуть, что можно застраховать и как получить налоговые льготы.

В рамках мероприятий, посвященных финансовой грамотности, каждый может принять участие абсолютно бесплатно. Однако для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Между тем жители и гости Москвы могут принять участие в большом новогоднем квесте в рамках проекта "Зима в Москве". Квест проходит на фестивале "Путешествие в Рождество", присоединиться к нему можно до 12 января. Гостей ждут на 27 фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.

Квест "Зима в Москве" поможет лучше узнать историю и географию столицы. К некоторым заданиям лучше подготовиться заранее, организаторы также советуют изучить праздничные блюда.