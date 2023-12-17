Выставка о чижах откроется в Государственном биологическом музее им Тимирязева 19 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева 19 декабря откроется выставка "44 веселых чижа". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Концепция выставки будет построена вокруг стихотворения "Веселые чижи" Самуила Маршака и Даниила Хармса. Она расскажет гостям о поведении, географической территории обитания и питании чижей.

При оформлении выставки сотрудники использовали музейные коллекции "Чучела", "Гнезда. Кладки", "Влажные препараты", "Гербарий" и "Декоративно-прикладное искусство".

Посетить экспозицию можно до 17 декабря 2024 года.

До этого стало известно, что Третьяковская галерея в 2024 году откроет шесть масштабных выставок. К открытию планируются "Неожиданная Третьяковка", "Адепты красного. Филипп Малявин &; Абрам Архипов", "Россия глазами Третьяковской галереи" и другие проекты.



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