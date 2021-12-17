Временный пешеходный мост открыли в районе 5-й улицы Ямского Поля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалом в районе 5-й улицы Ямского Поля открыли временный пешеходный мост. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Мост возвели вместо пешеходного перехода на период реконструкции участка для укладки дополнительных путей для МЦД-4.

"Это позволит вести работы по развитию железнодорожной инфраструктуры и обеспечить безопасный переход через железную дорогу. Мост собран из металлоконструкций, его длина составляет 32 метра", – говорится в сообщении.

После завершения реконструкции планируется строительство подземного перехода.

Ранее на участке первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) от станции Белорусская до станции Савеловская запустили реверсивное движение поездов. Это необходимо для расширения участка, чтобы уже в 2023 году запустить D4. Поезда ходят по одному пути по очереди в обе стороны.

