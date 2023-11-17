Депутат МГД Гусева: фестиваль "Город неравнодушных" привлечет внимание к столичным НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" обратит внимание людей на деятельность московских некоммерческих организаций (НКО). Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, формат фестиваля решает не только задачу сбора денег на конкретные нужды. Такие мероприятия также показывают огромную работу, которую ведут НКО. Из десятков малых, точечных проектов, помогающим людям, выросла целая система, сказала она.

Парламентарий отметила, что в рамках фестиваля пройдет благотворительный маркет, мастер-классы и иммерсивный спектакль. Она считает, что вовлечение человека в благотворительность – постоянная работа, повышающая сознательность, осведомленность и ответственность за происходящее вокруг. И чем больше горожан будут посещать такие мероприятия, тем больше будет жертвователей и тех, кто присоединится к деятельности НКО и волонтерству, подчеркнула Гусева.

Депутат рассказала, что в программе фестиваля также будет площадка для обмена опытом, на которой пройдут лекции и выступления попечителей и представителей фондов.

В заключение она напомнила, что собранные на фестивале деньги отправятся на помощь детям, многодетным семьям, пожилым людям и приютам для животных.

Фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве с 9 по 10 декабря на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9". На маркете представят товары, созданные неравнодушными людьми и подопечными московских НКО. Также в рамках фестиваля для посетителей проведут благотворительный квест и мастер-классы по созданию сувениров к Новому году.

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"