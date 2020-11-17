Москвичи поддержали программу модернизации библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство участников проекта "Активный гражданин" поддержало программу обновления городских библиотек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В голосовании участвовали 203 130 человек. 56,75% высказались за дальнейшую модернизацию городских читален. Еще 25,68% респондентов назвали программу полезной, однако сочли ее не первоочередной. Против модернизации высказались 4,09%, а 13,48% не смогли оценить программу.
"Активные граждане" поделились, какими книгами, на их взгляд, нужно пополнять фонды городских библиотек в первую очередь. Большинство высказалось за произведения отечественных и зарубежных классиков литературы – 22% человек.
19,92% предпочли бы увидеть в библиотеках книги – лидеры продаж в магазинах. 15,98% проголосовали за книги – победители читательских рейтингов. Еще 15,1% высказались за книги современных российских и зарубежных авторов, а работы авторов – лауреатов литературных премий в библиотеках хотели бы видеть 11,4% респондентов.
8,22% опрошенных затруднились ответить, а по мнению 6,2% участников голосования, такое решение – зона ответственности специалистов.
Помимо того, москвичи прислали более 3,3 тысячи своих идей. Они предлагали пополнить библиотеки изданиями на иностранных языках, а также научно-популярной литературой и пособиями для самостоятельного изучения экономики, маркетинга, программирования и информационных технологий.
В настоящий момент в Москве функционируют свыше 400 библиотек, к их модернизации приступили в 2015 году. Ранее идеи собирали в рамках тематического краудсорсинг-проекта. Большинство идей, поддержанных москвичами, уже реализованы.
Ранее говорилось, что библиотеку № 136 имени Толстого в Москве капитально отремонтируют. Внутренние работы предусматривают частичную замену существующих перегородок.
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