Первый в России "тихий" строительный завод возведут в Зеленограде – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Зеленограде построят первый в стране "тихий" завод по производству строительных материалов.

"Мы делаем большой упор на сферу импортозамещения. Так, в Зеленограде идет подготовка строительной площадки первого в России "тихого" индустриального парка, в котором смогут разместиться предприятия по производству строительных материалов", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра, подобные предприятия не создают неудобств для горожан, а также не имеют вредных производственных циклов.

На территории производственного комплекса планируют организовать общественное пространство и выставочную зону. Это станет особенностью предприятия. Бочкарев добавил, что на территории также будут построены производственный комплекс, административные и торговые помещения.

"Прилегающую территорию благоустроят. Новый завод будет качественно отличаться оригинальной архитектурой, наличием общественных пространств и музейного комплекса", – сообщил заммэра.

Предприятие будет специализироваться на производстве импортозамещающих изделий, благодаря чему сроки строительства могут сократиться на 35%. Гендиректор концерна "Крост", который выступает генподрядчиком строительства индустриального парка в Зеленограде, Алексей Добашин сообщил, что завод станет инновационным предприятием с точки зрения выпускаемой продукции.

Основными направлениями производства станут развитие научного блока и привлечение малых и средних индустрий к развитию промышленно-строительной отрасли, подчеркнул Добашин.

Ранее в Южном Бутове завершили строительство административного здания под дворец бракосочетаний, центры соцобслуживания и московского долголетия.

Здание расположено на улице Брусилова, 21, строении 3. Объект площадью 6,8 тысячи квадратных метров состоит из двух связанных между собой корпусов. В одном из блоков оборудовали два современных и просторных зала для торжественной регистрации брака.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!