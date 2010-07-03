В центре занятости "Моя карьера" пройдет фестиваль деловых игр

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Фестиваль деловых игр для молодежи "Стремительный старт" пройдет 27 сентября в центре занятости "Моя карьера", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На играх по достижению цели участников научат правильно расставлять приоритеты и оценивать свои ресурсы. Им дадут советы по планированию времени.
Узнать свои сильные стороны помогут игры по выбору сферы деятельности, а завязать полезные знакомства – игры по теме "Глобал нетворкинг".
На фестивале также устроят игры, тренирующие способности к контролю эмоционального состояния. Участникам объяснят, как негативные эмоции обернуть в конструктивное русло.
В блоке "Коммуникация" будут говорить о навыках общения. Посетителям расскажут о том, как правильно вести переговоры, вежливо отстаивать мнение и эффективно себя презентовать.
Участие бесплатно, но предварительно нужно зарегистрироваться. Первый поток игр стартует в 12:30, второй – в 15:30.
А 19 сентября в центре занятости "Моя карьера" начнется восьминедельный образовательный марафон для мам "Как найти работу мечты". Их ожидает курс лекций и вебинаров о том, как вернуться на работу после декретного отпуска или начать поиски нового места, имея при этом стабильный заработок и уделяя внимание воспитанию детей. Продлится марафон до середины ноября.
Откроется мероприятие тренингом "Я и работа моей мечты", затем пройдут семь лекций, где слушательниц научат ставить карьерные цели и анализировать риски профессионального выгорания. Кроме того, им покажут, как составлять резюме и презентовать себя на собеседовании.
"Это наш город": в центре занятости "Моя карьера" начнется восьминедельный марафон для мам
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