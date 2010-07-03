В центре "Моя карьера" проведут марафон "Как найти работу мечты"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре занятости "Моя карьера" 19 сентября начнется восьминедельный образовательный марафон для мам "Как найти работу мечты" – запланирован курс лекций и вебинаров о том, как вернуться на работу после декретного отпуска или начать поиски нового места, имея при этом стабильный заработок и уделяя внимание воспитанию детей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Директор центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец отметила, что за короткий срок женщины пройдут все необходимые этапы поиска работы – от определения профессиональных потребностей до построения карьерного маршрута на ближайшие годы. По итогам марафона тем, кто посетил все занятия и выполнил все задания, предложат стажировку у одного из партнеров центра.
Откроется мероприятие тренингом "Я и работа моей мечты", затем пройдут семь лекций, где слушательниц научат ставить карьерные цели и анализировать риски профессионального выгорания. Также участницам расскажут, как составлять резюме и правильно презентовать себя на собеседовании. Особое внимание уделят работе по найму, основам развития собственного дела и тайм-менеджменту.
Кроме того, в ходе марафона потребуется выполнять домашние задания и участвовать в вебинарах, при этом между тренингами с участницами будут общаться карьерные консультанты. В конце занятий они помогут составить персональный план по развитию карьеры.
Всех участниц разделят на несколько групп, трехчасовые лекции нужно будет посещать один раз в неделю. Учебный курс разделили на два параллельных потока: утренний (с 10:00 до 13:00) и дневной (с 14:00 до 17:00). Продлится марафон до середины ноября. Подробности о регистрации, расписании и особенностях занятий можно найти на сайте центра.
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