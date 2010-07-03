Парк открыли на месте площадки "Московских сезонов" на улице Святоозерская

Фото: оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На месте площадки "Московских сезонов" на улице Святоозерская создали парк, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Конкурс и фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" – это не только выставочные сады, что останутся на столичных улицах и площадях до середины сентября, но и ландшафтные спецпроекты, которые будут радовать москвичей долгие годы", – отметили в оргкомитете.

Парк "Феникс" площадью более 1,7 тысячи квадратных метров – один из таких проектов. Его строительство началось весной и завершилось на этой неделе.

Автором парка является один из самых именитых ландшафтных дизайнеров Европы, председатель Экспертного совета конкурса "Цветочный джем" Джеймс Бассон. Он вдохновлялся иллюстрациями Ивана Билибина к русским сказкам.

В основе концепции проекта – "Сказка об Иване-царевиче и Сером волке". В этой сказке фигурирует Жар-птица – "русская версия" птицы-феникса, символ обновления, перерождения.

В парке высажены крупные лиственные и хвойные деревья не младше 20 лет, а также декоративные растения, характерные для среднерусского ландшафта. Там есть кусты сирени и шиповник.

Растения высаживались в песок. Там же организовали песчаную зону для детей.

Всесезонная площадка для фестивалей и городских праздников на улице Святоозерская открылась 25 апреля с началом фестиваля "Пасхальный дар". В рамках фестиваля "Цветочный джем" здесь пройдут спектакли, концерты, кулинарные баттлы и мастер-классы.

А в усадьбе Люблино построили одну из крупнейших в Москве площадок с качелями. На круговой конструкции закреплены 28 качелей. Ее оформили в общей стилистике со всеми сооружениями парка.