Входы и выходы из метро у Братеевского парка могут ограничить из-за фестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Входы и выходы из метро рядом с Братеевским парком на юге столицы могут ограничить из-за пиротехнического фестиваля "Ростех" 17 и 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.

"Сегодня и завтра в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех". Ближайшие станции метро: "Борисово", "Алма-Атинская", "Марьино" и "Каширская". На этих станциях по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа и выхода", – говорится в сообщении.

Церемония открытия V Международного фестиваля фейерверков начнется в 21:00 17 августа показом пиротехнического шоу от команды из Словакии, которая стала победителем в прошлом году. Во время закрытия и открытия фестиваля будут использованы 30-метровые башни со световым и пиротехническим оборудованием.

Отдельную часть программы посвятят театральному искусству. В парке организуют мастер-классы по созданию полигональных масок и постановке спектаклей для японского портативного театра.

На территории площадки гости смогут позаниматься скалолазанием, пройти полосу препятствий, сразиться с соперником в мини-гольф или настольные игры. Любители спорта найдут себе занятие в виде занятий воздушной и классической йогой. Для детей откроются площадка города профессий "Мастерславль", аттракцион "Паровозик" и прокат беговелов.

На территории парка представят свыше 30 гастрономических проектов столицы. В рамках фестиваля для гостей выступят певица Елка, группа "Браво", Дима Билан и Юлианна Караулова. Специально для юбилейного фестиваля был продуман его талисман – это инсталляция Змея Горыныча.

