"Ритм моего города". Что ждет в выходные гостей фестиваля

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В выходные в рамках фестиваля "Ритм моего города" посетителей ВДНХ ждут спортивные шоу, мастер-классы, настольные игры, концерты и диджей-сеты. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
С 12 по 18 августа в рамках недели "Street Sport" на ВДНХ проходят тренировки от чемпионов по BMX, скейтбордингу и стритболу. Москвичи смогут попробовать свои силы в различных направлениях уличного спорта на специально оборудованных площадках.
До 18 августа можно поиграть в кикер, настольный хоккей и панна-футбол, и послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей. В субботу выступят Мезза и Bumble Beezy, а в воскресенье пройдет концерт исполнителя Ternovoy.
В субботу гостей фестиваля ждут зрелищные соревнования среди опытных рейсеров, которые состоятся на оборудованной для паркура площадке. Все желающие смогут также посоревноваться в скорости и ловкости в любительском конкурсе.
В зоне воркаута гостей будут ждать выступления в таких дисциплинах, как фристайл и троеборье. В этот же день на ВДНХ запланированы мастер-классы по стритболу, а уже в воскресенье гостей ожидают соревнования по данному виду спорта.
Все выходные в шатре дети смогут научиться забивать мяч в малое баскетбольное кольцо. Все желающие смогут принять участие в турнире по настольному хоккею и кикеру. На площадке "Шатер-2" организуют соревнования по панна-футболу.
Следующая неделя – с 19 по 25 августа – получила название "Street Style". Она посвящена представителям уличной моды. Помимо лекций от ведущих дизайнеров, на фестивале будут работать интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках, а также пройдут модные показы.
В рамках каждой недели будет проходить OLD SCHOOL FRIDAY. По пятницам зрители смогут погрузиться в историю самых заметных уличных движений и познакомиться с историей зарождения уличной культуры в Москве.
Важным событием во время фестиваля станет конкурс молодых рэп-исполнителей "Ритм моего города". Начинающие музыканты представят на суд публике свое творчество. Заявки принимаются на сайте фестиваля до 22 августа. Оценивать конкурсантов будут ведущие представители рэп- и хип-хоп-индустрии.
В день закрытия фестиваля, 7 сентября, лучшие конкурсанты примут участие в финальном рэп-баттле, по итогам которого будет выбран победитель.
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