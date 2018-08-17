Тематический поезд запустили на синей ветке метро к выборам мэра

17 августа, 21:55
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Новый тематический поезд, посвященный выборам мэра столицы, запустили на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом рассказала замачальника ГУП "Московский метрополитен" по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
По ее словам, тематический поезд начал курсировать синей ветке "в преддверии одного из наиболее важных дней для нашего города". "В первую очередь, он напомнит о гражданском долге каждого из нас", − цитирует Темникову Агентство "Москва". Кроме того, пассажиры состава получат полезную информацию о времени работы и местоположении избирательных участков, добавила она.
Как уточнила Темникова, некоторые плакаты в вагонах поезда рассказывают об истории управления городом, о таких важных в прошлом должностях, как бурмистр и наместник, воевода и тысяцкий.
В вагонах также разместили специальные стикеры с информацией о том, сколько песен и книг посвящено Москве, со сведениями о музеях и театрах города. Кроме того, пассажиры смогут узнать, "сколько станций метро и МЦК ежедневно открывают свои двери перед пассажирами и многое другое", отметила представитель метрополитена.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. МГИК зарегистрировала пятерых кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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