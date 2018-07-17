Самый активный болельщик совершил 157 поездок в метро за время ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Самый активный футбольный болельщик за время проведения ЧМ-2018 прокатился в московской подземке 157 раз, передает Агентство "Москва".

"Мы определили рекордсменов по количеству бесплатных поездок – с начала чемпионата мира самый активный журналист воспользовался метро 216 раз, самый активный волонтер – 214 раз, а самый активный болельщик – 157 раз", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира по футболу иностранные болельщики забыли в столичном транспорте около 1,6 тысячи личных вещей и документов. Все потерянные вещи были возвращены хозяевам.