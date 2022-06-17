Акцию "День без турникетов" в столице посвятят Московской неделе моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городская акция "День без турникетов" будет посвящена Московской неделе моды, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Все, кто хочет больше узнать о модной индустрии или даже связать с ней свою жизнь, с нетерпением ждут последних дней месяца, когда в столице будет проходить Неделя моды. Данной теме будет посвящена специальная акция "День без турникетов", на которой горожан ждут бесплатные экскурсии и мероприятия от ведущих фешен-площадок и создателей уникальных коллекций одежды и обуви", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он уточнил, что акция будет длиться семь дней вместо трех.

Участникам покажут изнутри швейное производство изнутри, расскажут, как отличить настоящее изделие из золота от подделки, а также расскажут о квантовой моде, исполнении желаний с помощью одежды и подбору ее по знаку зодиака.

Кроме того, у них будет возможность увидеть место получения профильного образования специалистами креативного сектора.

Также москвичи смогут принять участие в мастер-классе по кастомизации и круглом столе "Трансформация мировых недель моды в XXI веке – как экономика, ускорение технического прогресса, современная культура и непредсказуемые изменения в мире влияют на события в индустрии моды".

На одной из площадок Московской недели моды для них подготовлены экскурсии с посещением магазина тканей, фотостудии, студии печати, швейного производства и шоурума.

Ранее сообщалось, что первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня сразу на нескольких площадках города, главной из которых станет парк "Зарядье".

В "Зарядье" дизайнерам будут доступны как минимум шесть различных локаций, в числе которых Северный тоннель, парящий мост и Китайгородская стена. В парке устроят маркет одежды, где представят больше 50 брендов. Также планируется деловая программа с выступлениями представителей индустрии моды.

Индивидуальные и коллективные показы пройдут на ВДНХ, а на Тверской площади создадут "индустриальный кластер", посетители которого смогут познакомиться со всеми этапами создания одежды. Там же организуют маркет, тематические дискуссии, кинопоказы под открытым небом и выступления музыкантов.

