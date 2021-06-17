Спецстоянка в проезде Энтузиастов с 18 июня будет работать только на выдачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спецстоянка в проезде Энтузиастов, начиная с 18 июня, будет работать только на выдачу транспортных средств. Ограничения связаны с ремонтными работами, передает пресс-служба Дептранса.
"С 8:00 18 июня 2021 в связи с проведением ремонтных работ специализированная стоянка ГКУ "АМПП", расположенная по адресу: проезд Энтузиастов, владение 3, работает только на выдачу транспортных средств", – сказано в сообщении.
Уточняется, что сотрудники, выдававшие разрешения на возврат автомобилей на данной стоянке, временно будут работать в другом месте на Вагоноремонтной улице. Там автомобилистов принимают круглосуточно.
Ранее столичных автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в возврате эвакуированной машины за деньги. Уточняется, что "помощь" злоумышленников заключается в том, что они подвозят водителя до спецстоянки, причем за более высокую цену, чем стоимость такси до данного места.
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