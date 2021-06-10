"Московский паркинг" будет перемещать суда-нарушители на спецстоянку

Фото: Москва 24/Никита Симонов
"Московский паркинг" будет помогать Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России снижать аварийность на Москве-реке. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.
В ведомстве отметили, что важно поддерживать порядок в акватории. Столкновения, создание опасных ситуаций и потеря управления судном могут закончиться печально.
"Этого нельзя допустить, поэтому уже в этом году "Московский паркинг" начнет помогать Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, наводить порядок и снижать аварийность на Москве-реке", – говорится в сообщении.
В Дептрансе рассказали, что, если экипаж судна или водитель гидроцикла находятся в нетрезвом состоянии или управляют техникой без необходимых документов, инспектор ГИМС примет решение об отбуксировке судна на спецстоянку.
"У города будет два катера-буксира с камерами видеонаблюдения и защищенными бортами, чтобы не повредить перемещаемое судно", – отметили в ведомстве, добавив, что один катер будет отгонять суда на стоянку в Хлебниковский затон, а другой – в Нагатинский затон.
На спецстоянке судно будет находиться до оплаты владельцем штрафа. Тарифы за перемещения пока не определены.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о поисково-спасательной службе на водных объектах. В Москве в этом году планируется открыть 25-ю поисково-спасательную станцию "Марьино", которая будет обеспечивать безопасность горожан у воды в парках "Братеевская пойма" и "Капотня".
На Москве-реке судна-нарушители будут отгонять на штрафстоянки
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