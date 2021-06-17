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Москва 24

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Общество

16:50

Глава департамента торговли Москвы опроверг информацию о возможном локдауне

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о том, что в Москве может быть введен повторный локдаун, не соответствует действительности, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал", – прокомментировал слух глава ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти столицы допускают введение новых ограничений, однако решение пока не принято.

Накануне из-за роста случаев заболеваемости COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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