Движение на Филевской линии метро восстановлено

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Движение поездов на участке Филевской линии метро в Москве осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Движение поездов на Филевской линии (4) полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о приостановке следования составов на участке ветки из-за падения на пути дерева. Инцидент случился на перегоне между станциями "Пионерская" и "Кунцевская". В результате происшествия никто не пострадал.