Незаконную торговую площадку ликвидировали в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Щербинке была демонтирована незаконная торговая постройка площадью свыше 120 квадратных метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Госинспекции по недвижимости пояснили, что коммерческий объект в Щербинке на улице 40 Лет Октября был возведен без разрешений и согласований. Строение не было поставлено на кадастровый учет, также на него не были зарегистрированы права собственности.

"Учитывая отсутствие правовых оснований к возведению капитального строения на данной территории, объект признан судом незаконным. К настоящему моменту осуществлен его демонтаж", – подчеркнул глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ранее в Лианозове была ликвидирована платная нелегальная парковка. В ходе проверки выяснилось, что участок земли на улице Псковской, который находится рядом с дорогой, был незаконно обнесен забором, а проезд на него преграждал шлагбаум.