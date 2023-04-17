Снос горнолыжного комплекса "Снеж.ком" в Красногорске завершится в октябре

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Снежный комплекс "Снеж.ком" в Красногорске планируют окончательно демонтировать в октябре 2023 года. Об этом РИА Недвижимость рассказал конкурсный управляющий ООО "Снежная горка" Роман Носов.

В конце прошлого года сообщалось, что кредиторы "Снеж.ком" приняли решение снести объект в связи с аварийным состоянием конструкций. В 2021 году владелец объекта ООО "Снежная горка" был признан банкротом.

"Демонтаж горнолыжного комплекса "Снеж.ком" начался в прошлом месяце, работы планируется завершить к октябрю. Земельные участки и имущество будут реализовываться на торгах в соответствии с законом о несостоятельности", — сообщил Носов.

"Снеж.ком" был единственным в России всесезонным горнолыжным комплексом. На объекте уже несколько недель ведутся работы по сносу. Рабочие почти полностью разобрали крышу здания.

Ранее стало известно, что по программе реновации в Москве снесли более 70 домов. Всего планируется демонтировать больше 200 зданий. На их месте возведут новые жилые дома.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, больше всего домов демонтировали в ЮВАО и ЗАО – по 13 зданий. Еще по 12 домов снесли на севере и востоке города, а 11 – на юго-западе.

В Красногорске продолжается демонтаж комплекса "Снежком"

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