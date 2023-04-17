В Москве стартовал прием заявок на участие в премии MUF Community Awards 2023

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве начался прием заявок на участие в премии MUF Community Awards 2023, присуждаемой за вклад в развитие города. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Раньше экспертный совет Московского урбанистического форума самостоятельно отбирал претендентов, однако в этом году авторы городских проектов могут заявить о себе самостоятельно. Побороться за премию могут как стартапы, так простые люди и городские сообщества.

"MUF Community Awards вышла за рамки классического понимания премии, это профессиональная площадка для обмена опытом, нестандартными решениями и идеями. Инновационные проекты и практики, представленные участниками, вносят свой вклад в создание комфортной и безопасной городской среды", – сказал глава градостроительного департамента Сергей Левкин.

Как, в свою очередь, заметил гендиректор Московского урбанистического форума Павел Гончаров, премия нацелена на привлечение внимания к проектам, стимулирующим предпринимательство и творческую активность в столице. За шесть лет ее существования поддержку города получили больше 70 проектов.

В этом году премию будут вручать в 14 номинациях, посвященных в том числе культурным, образовательным и спортивным проектам. Заявки на участие будут приниматься до 30 апреля.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. Ее вручают исследователям в возрасте до 40 лет за выдающиеся результаты в фундаментальных или прикладных исследованиях, за создание новых технологий и их внедрение в столичную промышленность.



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