Столичных автомобилистов призвали не парковаться под деревьями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ГКУ "Центр организации дорожного движения" призвали столичных автомобилистов к осторожности. В частности, им рекомендовали не парковать машины под деревьями и рекламными щитами из-за прогнозируемого усиления ветра в Москве и области.

Ожидается, что в ближайшее время ветер в регионе усилится до 17 метров в секунду.

"Пожалуйста, оставайтесь дома. Если вы вынуждены передвигаться по городу, будьте осторожны, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности. Сообщалось, что предупреждение о сильном ветре действует с 9:00 пятницы до 21:00 субботы, 18 апреля.

При этом сегодня в столице ожидается плюс 5–7 градусов, в субботу и воскресенье – 6–8 градусов тепла. В понедельник и вторник прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла.