Масштабная дезинфекция улиц пройдет в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 18 апреля, в столице пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что предстоящая дезинфекция станет четвертой по счету с конца марта.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", – отметил Бирюков.

Специалисты, по его словам, уделят особое внимание дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, ТПУ и остановок общественного транспорта.

Также тщательно обработают дезинфицирующими средствам общественные туалеты, территории центров госуслуг, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Бирюков подчеркнул, что обработка осуществляется дезинфицирующими средствами, которые безопасны для людей и животных.

Планируется, что в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обработают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Бирюков подчеркивал, что особое внимание будет уделено дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки, ТПУ и остановок общественного транспорта.

