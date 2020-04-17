Масштабная дезинфекция улиц пройдет в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В субботу, 18 апреля, в столице пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что предстоящая дезинфекция станет четвертой по счету с конца марта.
"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", – отметил Бирюков.
Специалисты, по его словам, уделят особое внимание дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, ТПУ и остановок общественного транспорта.
Также тщательно обработают дезинфицирующими средствам общественные туалеты, территории центров госуслуг, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Бирюков подчеркнул, что обработка осуществляется дезинфицирующими средствами, которые безопасны для людей и животных.
Планируется, что в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обработают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Бирюков подчеркивал, что особое внимание будет уделено дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, мест перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки, ТПУ и остановок общественного транспорта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: