В Роспотребнадзоре пересмотрят новые санитарные правила уборки подъездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Единой России" удалось убедить Роспотребнадзор в пересмотре новых санитарных правила уборки подъездов многоэтажных домов. Об этом говорится на официальном сайте политической партии.
"Роспотребнадзор после обращения "Единой России" скорректирует новые СанПиН. Соответствующее письмо уже направлено в Минстрой", – заявили в пресс-службе.
Информацию подтвердил председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ, депутат МГД Александр Козлов.
"Имеющаяся формулировка на 1 марта 2021 года значительно сказалась бы на стоимости жилищных услуг. Пришлось бы увеличить ее в десятки раз, потому что выросли бы затраты на человеческий труд, воду, инструменты", – отметил он.
При этом депутат уточнил, что надо проводить обсуждения по готовящимся нормам.
"Чтобы избежать в будущем появления таких формулировок, важно при подготовке столь значимого документа опираться на мнение экспертов и специалистов", – подчеркнул депутат Мосгордумы.
С 1 марта в силу вступили новые санитарные правила и нормы по профилактике инфекционных болезней. Отмечалось, что влажная уборка всех помещений общественного пользования в многоквартирных домах (МКД) будет проводиться ежедневно.
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