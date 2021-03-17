В Роспотребнадзоре пересмотрят новые санитарные правила уборки подъездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Единой России" удалось убедить Роспотребнадзор в пересмотре новых санитарных правила уборки подъездов многоэтажных домов. Об этом говорится на официальном сайте политической партии.

"Роспотребнадзор после обращения "Единой России" скорректирует новые СанПиН. Соответствующее письмо уже направлено в Минстрой", – заявили в пресс-службе.

Информацию подтвердил председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ, депутат МГД Александр Козлов.

"Имеющаяся формулировка на 1 марта 2021 года значительно сказалась бы на стоимости жилищных услуг. Пришлось бы увеличить ее в десятки раз, потому что выросли бы затраты на человеческий труд, воду, инструменты", – отметил он.

При этом депутат уточнил, что надо проводить обсуждения по готовящимся нормам.

"Чтобы избежать в будущем появления таких формулировок, важно при подготовке столь значимого документа опираться на мнение экспертов и специалистов", – подчеркнул депутат Мосгордумы.

С 1 марта в силу вступили новые санитарные правила и нормы по профилактике инфекционных болезней. Отмечалось, что влажная уборка всех помещений общественного пользования в многоквартирных домах (МКД) будет проводиться ежедневно.