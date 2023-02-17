В Москве начали реконструкцию Голутвинского подводного газопровода

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице начали реконструкцию Голутвинского подводного газопровода. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления реализуется с 2018 года. На сегодняшний день на восьми сооружениях работы уже завершились, на двух дюкерах обновление еще продолжается (Фрунзенский и Щукинский), а теперь также приступили и к реконструкции Голутвинского.

"Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы – старейшую тепловую станцию "ГЭС-1". Протяженность дюкера составляет 132 метра, он был построен в 1956 году", – отметил он.

Во время работы специалисты используют материалы и трубопроводы российского производства, которые отвечают всем требованиям безопасности, а также применяют новую технологию укладки подводных газопроводов.

Так, по словам Бирюкова, если раньше трубопровод укладывали в специальных углублениях, которые делали по дну реки, то сегодня сети прокладывают на глубине более десяти метров под дном в многослойной защите. Заммэра подчеркнул, что это значительно снижает затраты на эксплуатацию, а срок службы подобных газопроводов превышает 40 лет.

Помимо этого, специалисты устанавливают на все обновленные дюкеры автоматические запорные устройства, которые позволят при необходимости перекрыть газ дистанционно в течение пары минут. Завершение работ на Голутвинском дюкере планируется во второй половине 2024 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства обновили свыше 185 километров канализационных и водопроводных сетей.

Как подчеркнул Петр Бирюков, на данный момент Москва лидирует среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций.

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