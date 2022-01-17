Часть объектов Северного дублера Кутузовского проспекта готова на 85% – Ефимов

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Часть объектов Северного дублера Кутузовского проспекта готова на 85%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, специалисты завершили надвижку металлического пролетного строения и монтаж балок моста через Москву-реку, ведется строительство эстакады через Рублевское шоссе.

"В настоящее время собрано и поднято на временные опоры пролетное строение эстакады, которая в будущем позволит заехать на СДКП с внешней стороны МКАД. Кроме того, полностью собрано металлическое пролетное строение эстакады, позволяющей съехать с дублера на внешнюю сторону кольцевой дороги. Его готовность оценивается в 85%", – рассказал Ефимов.

Он выразил надежду, что дорогу введут в эксплуатацию своевременно.

Ефимов также рассказал о строительстве тоннеля под Молодогвардейской улицей. Так, на сегодняшний день специалисты армируют и бетонируют рамповый участок и наносят гидроизоляцию на плиты основания тоннеля. Работы проходят на 56-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, работы продвинулись и на эстакаде МКАД – Рабочий поселок, которая является самым трудоемким искусственным сооружением в составе Северного дублера Кутузовского проспекта.

"В графике выдерживается возведение эстакады через Рублевское шоссе. Готовность опор под монтаж пролетного строения на конец 2021 года составляла 30%", – пояснил Прохоров.

Также на финальном этапе находится строительство павильона теплосети в районе улицы Барклая. Перенос теплотрассы планируют завершить весной этого года. В настоящее время готовность работ оценивается на 45%.

Кроме того, на финальном этапе находится строительство моста через Москву-реку.

"Огромный объем работ выполнен на мосту через Москву-реку, на Молодогвардейской развязке и других участках. Это неплохой результат, который поможет нам вовремя ввести СДКП в эксплуатацию и упростить автомобилистам дорогу в центр столицы", – рассказал директор реализующей проект СДКП "Новой концессионной компании" Денис Янев.

Предполагается, что открытие северного дублера Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность пяти западных районов столицы. Речь идет о Дорогомилове, Фили-Давыдкове, Можайском районе, Кунцеве и Филевском Парке.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, трасса внутри МКАД будет проходить вдоль МЦД-1 по территории промзон. На дублере будет по три полосы в каждом направлении с сужением до двух полос на мосту через Москву-реку.

Северный дублер Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит "Москва-Сити" с МКАД и Северным обходом Одинцова. Это будет бессветофорная четырехполосная трасса протяженностью 10,3 километра.

