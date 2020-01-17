Новая автобусная остановка у терминала С в Шереметьево заработает с 18 января

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Эксплуатация новой автобусной остановки у терминала С в аэропорту Шереметьево начнется с 18 января 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

"С 18 января на автобусном маршруте № 851 вводится новая остановка "Аэропорт Шереметьево – Терминал С" по Шереметьевскому шоссе при следовании к терминалу В", – заявили в пресс-службе компании-перевозчика.

Остановочный пункт расположат между остановками "Авиационная база" и "Аэропорт Шереметьево – терминал В".

Новый пассажирский терминал С открылся в Шереметьево в пятницу, 17 января. Он рассчитан на обслуживание пассажиров международных воздушных линий. В семиэтажном здании аэровокзального комплекса находятся 84 стойки регистрации, четыре бизнес-зала, VIP-зал и зал сна для пассажиров.

За счет открытия нового терминала пропускная способность аэропорта увеличилась на 20 миллионов пассажиров в год – до 80 миллионов. Более того, на 2024 год планируется строительство второй очереди терминала С.

