В Москве пройдет архитектурный фестиваль большого стиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве пройдет фестиваль большого стиля, в программу которого вошли экскурсии и лекции об архитектуре 1930–1950-х годов. Об этом передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Экскурсоводы расскажут о выдающихся зданиях эпохи большого стиля, в том числе про сталинские высотки, павильоны ВДНХ, библиотеку имени В. И. Ленина (Российская государственная библиотека) и Дом на набережной.

Отдельный цикл посвящен московскому метро. Так, на экскурсии "Есть метро. Великая подземная стройка" 16 февраля экскурсоводы расскажут, как могло бы выглядеть столичное метро, если бы его построили до революции.

Кроме того, участникам фестиваля расскажут о работах архитекторов той эпохи. Экскурсию 9 февраля посвятят знаменитым творениям Алексея Щусева.

Полное расписание мероприятий фестиваля опубликовано на сайте.

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