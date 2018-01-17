В городских парках и зонах отдыха оборудуют 16 мест для крещенских купаний

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Места для крещенских купаний организуют в столичных парках и зонах отдыха, сообщает пресс-служба городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что на Крещение на особо охраняемых природных территориях столицы оборудуют 16 специальных места для купаний. Они появятся в парке "Битцевский лес",

парке "Кузьминки-Люблино" (три места), в Серебряном бору (два места), а также в Москворецком парке (четыре места), парках "Измайлово" (два места) и "Косинский" (два места). Кроме того, крещенские купания пройдут в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" (зона отдыха "Тропарево"), а также в районе аллеи Лесные пруды и зоне отдыха "Черное озеро" в Зеленограде.

В ведомстве пояснили, что для комфорта и безопасности москвичей все купели оснастят мостиками и деревянными лестницами, по которым можно будет спуститься в воду. А неподалеку установят раздевалки и туалетные кабины. Участникам купаний также планируют раздавать горячий чай.

Как отметили в пресс-службе департамента, за порядком во время купаний будут следить сотрудники УВД по Москве. Контролировать проезд к местам купания поручили сотрудникам ГИБДД. МЧС и работники поисково-спасательные станций обеспечат безопасность на воде, а в случае необходимости скорую медицинскую помощь окажут линейные бригады врачей.

Ранее стало известно, что в этом году в столице подготовят в общей сложности 59 мест для проведения крещенских купаний. Купания начнутся в 18:00 18 января и будут продолжаться до полудня 19 января. Полный список адресов представлен на портале открытых данных.