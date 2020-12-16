Еще 70 домов планируют ввести в Москве по программе реновации в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2021 году в Москве запланировал ввод в эксплуатацию еще 70 домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что площадь построек составит 1 миллион квадратных метров.

По словам Загрутдинова, с начала программы реновации в эксплуатацию ввели уже 82 дома, с начала 2020 года – 30 зданий. Кроме того, до конца этого года, подчеркивает глава Депстроя, планируется ввести 17 домов более чем на 2 тысячи квартир. На стадии проектирования и возведения сейчас находятся около 280 домов.

"С помощью технологии "умного сноса" демонтировано 32 жилых дома, в том числе с начала года – 15 домов", – добавил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации построят в юго-восточном округе Москвы. Новостройку площадью 40 тысяч квадратных метров возведут рядом с музеем-заповедником "Кузьминки" на Есенинском бульваре, земельном участке № 1, напротив владения 9, корпуса 5.